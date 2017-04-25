Мурманчанин проведёт девять лет в колонии за убийство матери

26 Апреля 2017 года, 09:10

МУРМАНСК/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесен приговор местному жителю, которого обвиняли в убийстве материи. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, Олег Цогоев в декабре 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своей матери не менее 17 ударов кулаками в разные части тела. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Свою вину обвиняемый полностью признал, дал явку с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, что судом расценено как смягчающие наказание обстоятельства. В качестве отягчающего наказание обстоятельства учтено совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на девять лет в колонии строгого режима.

Фото: Twitter