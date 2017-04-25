Два сотрудника «Мурманского общества автомобилистов» не получали зарплату в течение года

26 Апреля 2017 года, 09:55

МУРМАНСК/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ – Двум сотрудникам общественной организации частично не выплачивалась заработная плата. За должность складывалась с мая 2015 по май 2016 года, и в итоге составила свыше 145 тысяч рублей. По данному факту в отношении руководства «Мурманского общества автомобилистов» возбуждено уголовное дело.

«Следователем устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления, проводятся необходимые действия, направленные на установление объективной и полной картины произошедшего», – сообщают в Следственном комитете по Мурманской области.

Фото: Twitter