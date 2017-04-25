Двух братьев из Мончегорска признали виновными в сбыте «спайсов»

26 Апреля 2017 года, 10:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ - Мончегорский городской суд Мурманской области признал виновными братьев Ивана и Григория Кравченко виновными в незаконном сбыте наркотических средств «Спайсов» на территории Мончегорска. За совершенные преступления судом им назначено 9 и 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Не согласившись с приговором суда, подсудимые обжаловали его в апелляционном порядке. В суде апелляционной инстанции доводы о недоказанности вины и назначении чрезмерно сурового наказания были опровергнуты стороной обвинения. Приговор вступил в законную силу.

Фото: Misanec.ru