За кражу двух бутылок вина северянину грозит четыре года тюрьмы

26 Апреля 2017 года, 13:14

КАНДАЛАКША/ 26 апреля/ БИ-ПОРТ – Сотрудниками Росгвардии в Кандалакше задержан мужчина, 1994 года рождения. Вчера в вечернее время в одном из супермаркетов он похитил две бутылки вина. Сообщение о краже поступило от директора магазина. Задержать грабителя удалось благодаря совместным действиям национального ведомства и сотрудника патрульно-постовой службы полиции, обратившего внимание на бегущего человека.

«Отрабатывая прилегающую к магазину территорию, сотрудники Росгвардии увидели мужчину, подходящего по описанию на данного злоумышленника и последовали за ним, – рассказал «Би-порту» представитель Управления Росгвардии по Мурманской области Павел Харченко. – В это время на него обратил внимание прохожий, как оказалось – находящийся на выходном сотрудник полиции, который предпринял попытку задержать гражданина».

Оказалось, что задержанный был ранее судим за имущественные преступления. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по части первой статьи 161 УК «Грабеж», согласно законодательству мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.