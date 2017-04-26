В Мурманской области возбуждено два уголовных дела по фактам интернет-мошенничеств

26 Апреля 2017 года, 18:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 26 апреля - В отдел полиции №2 УМВД России по г.Мурманску обратилась 48-летняя северянка. Женщина пояснила, что в ходе переписки в социальной сети с неизвестной под предлогам зачисления бонусов на банковскую карту она сообщила ей реквизиты и пароли доступа к онлайн сервису своей карты. После этого у нее было списано 19 тысяч рублей, о чем заявительнице пришло смс-сообщение.

Еще одним потерпевшим стал житель Североморска. 35 тысяч рублей он перевел злоумышленникам, якобы в счет оплаты за комплект колес, объявление о продаже которого он нашел на одном из сайтов в сети Интернет. Спустя указанное продавцом время товар мужчина так и не получил и также обратился в полицию.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к жителям Мурманска и Мурманской области – будьте предельно внимательны при общении с незнакомыми людьми. Сотрудники банковских организаций НИКОГДА не запрашивают информацию о банковских картах по телефону или через Интернет у своих клиентов, при возникновении любых ситуаций представители данных организаций предложат прийти в ближайшее отделение для личного обращения клиента. Любые попытки неизвестных, представляющихся сотрудниками банка узнать персональные данные банковской карты - фамилия, имя владельца, срок ее действия, код безопасности на обороте карты - это мошенничество! Предупредите своих пожилых родителей и знакомых пенсионеров о возможных мошенничествах, так как именно эта категория граждан в первую очередь страдает от обмана по телефону.

Также будьте предельно внимательны при осуществлении продаж и покупок в сети Интернет. При осуществлении сделок в сети Интернет пользуйтесь только проверенными ресурсами. Не переводите оплату за товар до его получения.

Если есть подозрения, что вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону «02».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области