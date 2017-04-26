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Главная » Криминал » В Мурманске полицейскими задержаны подозреваемые в разбойном нападении на двух моряков
 
 
 
 
27 Апреля 2017 года, 09:50

В Мурманске полицейскими задержаны подозреваемые в разбойном нападении на двух моряков


МУРМАНСК/ 27 апреля - В полицию Мурманска обратились граждане, 1971 и 1986 годов рождения, с заявлением о совершенном в отношении них разбойном нападении. Иностранные моряки прибыли в Мурманск на судне. Находясь на берегу, мужчины познакомились с жительницей Мурманска, 1981 года рождения, которая пригласила их к себе в квартиру, чтобы в процессе совместного распития спиртных напитков продолжить знакомство.

Неожиданно в квартиру ворвался молодой человек и под угрозой предмета, похожего на пистолет забрал у моряков ценные вещи и денежные средства. Общий ущерб, причиненный иностранным гражданам составил 52 тысячи 136 рублей.

Сотрудниками управления уголовного розыска областного управления МВД России совместно с оперативниками Октябрьского отдела полиции Мурманска были установлены личности подозреваемых в разбойном нападении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии подозреваемые в разбойном нападении были задержаны спустя сутки в Мурманске и доставлены в отдел полиции. Полицейские установили, что жительница Мурманска, пригласив к себе в квартиру моряков, сообщила об этом недавно освободившемуся из мест лишения свободы безработному мурманчанину, 1993 года рождения. Денежные средства, похищенные у иностранцев, они потратили.

По факту следователем октябрьского отдела полиции УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». В настоящее время злоумышленники задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter

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