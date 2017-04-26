Мурманчанин наворовал айфонов на миллион рублей

27 Апреля 2017 года, 10:00

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесен приговор местному жителю, который воровал дорогостоящие сотовые телефоны из магазина. Осенью 2016 года Анар Гейбатов совершил два подобных преступления.

Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, мужчина дважды - ночью 27 сентября и в ночь на 15 ноября - незаконно проникал в помещение магазина «Евросеть» и похищал дорогостоящие сотовые телефоны и смартфоны марки «Apple», причинив ущерб на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.

В судебном заседании ранее не судимый Гейбатов вину в совершении преступлений признал. Окончательное наказание по совокупности преступлений определено подсудимому в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Фото: Twitter