У жителя Мурманска изъято более 300 граммов героина

27 Апреля 2017 года, 10:40

МУРМАНСК/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ – Следственный отдел УФСБ России по Мурманской области возбудил уголовное дело в отношении жителя Мурманска, 1985 года рождения. Мужчина обвиняется в незаконном приобретении и хранении героина в размере более 300 граммов. В настоящий момент он заключен под стражу.

«Задержанный, являясь наркозависимым, о противоправности совершаемого деяния был осведомлен, однако в целях незаконного хранения и последующего личного употребления приобрел сверток с наркотическими средствами, изъяв его из необорудованного тайника», – рассказала «Би-порту» пресс-секретарь УФСБ России по Мурманской области Юлия Маркова.

Следственные действия в рамках возбужденного уголовного дела продолжаются.

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