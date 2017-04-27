Житель Умбы проведёт полгода в колонии-поселении за пьяное вождение

27 Апреля 2017 года, 14:14

УМБА/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ – Евгений Шумков в феврале 2017 года был задержан нарядом дорожно-патрульной службы. Мужчина управлял ВАЗом-2107 в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был осужден за аналогичное нарушение в связи, с чем гособвинитель просил суд назначить наказание в виде реального лишения свободы.

«Проанализировав сведения о личности подсудимого, суд согласился и назначил Шумкову наказание в виде лишения свободы. Он был взят под стражу в зале суда», – сообщают в Прокуратуре Мурманской области.

Осужденный, 1988 года рождения, отправится в колонию-поселение на шесть месяцев, также он лишен права управления транспортными средствами на срок в три года.

Фото: Twitter