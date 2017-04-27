В Мурманской области проходит операция «Алкоголь»

27 Апреля 2017 года, 18:21

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 апреля - В полицию Мурманской области регулярно поступают сообщения от граждан о фактах нарушения в сфере оборота спиртосодержащей продукции. Все поступающие сообщения проверяются, и владельцы торговых заведений, нарушающие требования законодательства, привлекаются к административной ответственности.

Так, в полицию Мурманска поступили сообщения от населения о продажах в двух торговых точках на территории Октябрьского и Первомайского округов города Мурманска спиртных напитков сомнительного качества и в ночное время. Полицейские провели проверки по каждому сообщению.

В ходе проведенных проверок выявлено 5 правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.

Так, в обоих торговых заведениях полицейскими была пресечена деятельность по реализации алкогольной продукции при отсутствии лицензии на розничную продажу данной продукции, а также по продаже спиртного в неустановленное законом время. Кроме того, в одном из магазинов сотрудники полиции выявили факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему. По всем нарушениям в отношении владельцев торговых точек возбуждены административные производства и направлены в суд для рассмотрения. Стоит отметить, что за данные правонарушения для юридических лиц предусмотрена ответственности в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей с конфискацией изъятой продукции.

Всего за 3 месяца 2017 года на территории Мурманской области в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции сотрудниками УМВД России по Мурманской области выявлено 63 административных правонарушения. Из незаконного оборота изъято более 400 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе контрафактной, на общую сумму свыше 370 тысяч рублей.

С 21 апреля 2017 года на территории региона началась операция «Алкоголь». Ее цель – выявление и пресечение фактов нарушений в сфере оборота спиртосодержащей продукции. Если Вам стало известно о незаконной торговле спиртосодержащей продукцией либо иных нарушениях законодательства, вы сообщить об этом в полицию по телефону 02. Все поступающие сообщения будут проверены.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ООПАЗ УМВД России по Мурманской области)