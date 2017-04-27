В Североморске сотрудниками полиции по горячим следам раскрыто разбойное нападение

27 Апреля 2017 года, 18:47

СЕВЕРОМОРСК/ 27 апреля - В полицию Североморска около 6 часов утра поступило сообщение от 62-летней женщины о том, что ее ограбил неизвестный на улице.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Потерпевшая рассказала сотрудникам полиции о том, что полчаса назад на улице Сафонова к ней обратился незнакомый молодой человек и потребовал отдать ему имеющуюся наличность. Под угрозой применения ножа, забрав у испуганной женщины кошелек с незначительной суммой денег, грабитель скрылся.

Потерпевшая смогла описать полицейским нападавшего. По ориентировке, переданной сотрудниками уголовного розыска наружным нарядам полиции, подозреваемый спустя непродолжительное был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы и доставлен в отдел полиции. Им оказался ранее судимый за кражу, грабеж и угон автотранспорта безработный житель Североморска, 1993 года рождения. Подозреваемый признался в совершении разбойного нападения, однако похищенных денежных средств у него уже не было.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter