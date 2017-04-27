Поверив мошенникам, пенсионерка из Мончегорска лишилась денег

27 Апреля 2017 года, 19:19

МОНЧЕГОРСК/ 27 апреля - В дежурную часть ОМВД России по г. Мончегорску обратилась 58-летняя местная жительница.

Сотрудникам полиции пенсионерка рассказала, что ей на телефон пришло смс-сообщение о блокировке банковской карты. В сообщении был указан телефон для консультации. Северянка позвонила по указанному номеру, собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и пояснил, что для разблокировки карты необходимо пройти к ближайшему банкомату.

Придя в банк, потерпевшая вновь позвонила по телефону, указанному в сообщении, и, следуя инструкции, сняла денежные средства в размере 29 тысяч рублей, после чего через банкомат перевела их на указанные злоумышленником номера мобильных телефонов. После этого пенсионерка пыталась дозвониться до «банка», чтобы убедиться, что ее банковская карта разблокирована, но на ее звонки не отвечали. Поняв, что стала жертвой мошенников, потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области