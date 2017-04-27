Полиция Апатитов разыскивает несовершеннолетнего

27 Апреля 2017 года, 17:02

АПАТИТЫ/ 27 апреля - Уголовный розыск Межмуниципального отдела МВД России «Апатитский» разыскивает Лютаса Сергея Анатольевича, 08.11.2001 г.р., который 25 апреля 2017 года ушел из дома в г. Апатиты и до настоящего времени не вернулся. По оперативной информации, может находиться на территории г. Апатиты. Ранее совершал уходы, состоит на учете в ПДН.

Приметы: на вид 15 лет, худощавого телосложения, рост 170 см, волосы светлые короткие, под верхней губой и под левым глазом шрамы, на безымянном и среднем пальцах левой руки татуировка в виде перстня.

Был одет: куртка-парка черного цвета до бедер с капюшоном; серые брюки; черные кроссовки.

Просьба всех, кто располагает информацией о местонахождении Лютаса Сергея Анатольевича, сообщить в МО МВД России «Апатитский» по телефонам: 8 (815-55) 6-16-20 (дежурная часть МО МВД России «Апатитский»), 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Апатитский»)