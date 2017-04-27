За сутки возбуждено два уголовных дела по фактам интернет-мошенничеств

27 Апреля 2017 года, 19:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 апреля - В областном центре от действий мошенников пострадал 30-летний житель Октябрьского округа. Мужчина пояснил полицейским, что на одном из сайтов в сети Интернет он нашел информацию об оказании посреднических услуг в оформлении кредитов и оставил заявку.

Позже ему позвонил неизвестный и сообщил, что нашел подходящий банк и ему одобрен кредит в сумме 250 тысяч рублей. Для получения кредита ему необходимо оплатить комиссионный сбор для оформления кредитного договора. 4400 рублей северянин перевел на указанный неизвестным расчетный счет, однако кредит так и не получил, а телефон злоумышленника был постоянно отключен.

Еще одним потерпевшим стал 31-летний житель города Снежногорска ЗАТО Александровск. Полицейским мужчина рассказал, что с аккаунта знакомой ему пришло сообщение с просьбой занять в долг 4 тысячи рублей. Не проверив информацию, мужчина перевел деньги. И лишь спустя некоторое время узнал, что знакомая с просьбой о займе к нему не обращалась, а ее страница в социальной сети была взломана неизвестными злоумышленниками.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области