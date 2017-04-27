Пятилетний ребёнок задохнулся в Кандалакше

27 Апреля 2017 года, 21:55

КАНДАЛАКША/ 27 апреля/ БИ-ПОРТ – В Кандалакше погиб ребёнок 2012 года рождения. Как сообщили в Следственном комитете по Мурманской области, тело ребёнка с признаками асфиксии было обнаружено в квартире одного из домов 24 апреля. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на установление причин возникновения асфиксии, приведшей к смерти ребенка.