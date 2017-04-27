Девять лет за девять ударов ножом – оглашен приговор жителю Полярных Зорей

28 Апреля 2017 года, 10:10

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ – Вступил в силу приговор, вынесенный в Полярнозоринском суде. Александр Салыкин обвинялся в убийстве своего знакомого на почве неприязненных отношений. Совместное распитие алкоголя между 32-летним мужчиной и потерпевшим переросло в словесный конфликт, после которого Салыкин нанес ему девять ножевых ударов в жизненно важные органы.

«Потерпевший скончался на месте происшествия», – рассказали в Прокуратуре Мурманской области.

Житель Полярных Зорей признан виновным. Ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: uralpress.ru