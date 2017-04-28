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Главная » Криминал » В Мурманске в течение суток полицейские задержали подозреваемого в хищении медалей и орденов времен Великой Отечественной войны
 
 
 
 
28 Апреля 2017 года, 18:00

В Мурманске в течение суток полицейские задержали подозреваемого в хищении медалей и орденов времен Великой Отечественной войны


МУРМАНСК/ 28 апреля - В отдел полиции №2 УМВД России по г. Мурманску обратился житель областного центра, 1956 года рождения, с заявлением о хищении у него из квартиры гладкоствольного ружья и коллекции медалей и орденов времен Великой Отечественной войны.

Как пояснил потерпевший, ордена и медали, среди которых были Орден Боевого Красного Знамени, Орден Трудового Красного Знамени, Орден Красной Звезды, Орден Отечественной Войны 1 степени, Орден Отечественной Войны 2 степени и медали «За освобождение от Германии», «За освобождение Севастополя», «За освобождение Ленинграда», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Вены», «За взятие Праги», «За освобождение Белгорода», достались ему от дедушки, тестя, дяди и тети, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Государственные награды он хранил как память о подвиге своих родственников. Общий ущерб, причиненный потерпевшему, составил около 200 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выехали на место преступления и установили, что хищение оружия и государственных наград произошло путем разбития окна в квартире на 1 этаже многоквартирного дома, где проживает потерпевший. Полицейские сняли отпечатки пальцев и другие следы, оставленные злоумышленником, опросили соседей потерпевшего.

Сотрудники уголовного розыска Ленинского отдела полиции Мурманска установили, что в хищении оружия и коллекции медалей и орденов имеются основания подозревать родственника потерпевшего, который неоднократно бывал в доме и знал о государственных наградах и о месте, где хранилось ружье.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый, безработный житель Мурманска, 1987 года рождения, был задержан в течение суток и доставлен в отдел полиции. Оружие и коллекция орденов и медалей времен Великой Отечественной войны, которое он похитил из квартиры, были изъяты и возвращены законному владельцу. Задержанный признался в деянии и пояснил, что планировал продать похищенное имущество.

В отношении ранее не судимого 29-летнего жителя Мурманска возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226 УК РФ «Хищение оружия...» и по ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП № 2 УМВД России по г. Мурманску)

Фото: VistaNews.ru

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