Безработный житель Мурманска в ходе конфликта избил знакомого бейсбольной битой

28 Апреля 2017 года, 18:52

МУРМАНСК/ 28 апреля - В полицию Мурманска поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что житель Колы, 1975 года рождения, обратился за медицинской помощью.

Участковым уполномоченным полиции потерпевший был опрошен. Мужчина рассказал, что травму ему причинил знакомый, житель Мурманска, 1985 года рождения, с которым они вместе распивали спиртные напитки, находясь в гостях у общих знакомых в Мурманске. В процессе распития спиртного между мужчинами началась ссора, в ходе которой 32-летний мужчина схватил бейсбольную биту и ударил потерпевшего по спине несколько раз. Экспертиза установила, что полученные потерпевшим травмы расцениваются как легкий вред здоровью.

По факту в отношении ранее не судимого мурманчанина дознавателем отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное накзаание в виде ареста на срок до 4 месяцев. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: tvk6.ru