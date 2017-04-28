Группу мурманчан задержали за незаконный вылов краба

28 Апреля 2017 года, 15:22

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области задержали местных жителей, которые осуществляли незаконную добычу камчатского краба. В результате оперативных мероприятия была пресечена противоправная деятельность пяти жителей Мурманска и области, действовавших в составе организованной группы. Об этом «Би-порту» сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по западному арктическому району. Нарушители были задержаны при попытке транспортировки продукции от места вылова до места хранение на берегу.

В ходе осмотра места происшествия у задержанных изъяты конечности краба камчатского, общим весом 405 кг, рыночной стоимостью более 250 000 рублей, 2 снегохода и 2 саней, 1 маломерное плавательное средство c мотором.

«Пограничным сторожевым кораблем в результате обследования акватории губы Малая Волоковая Баренцева моря из воды поднято 15 крабовых ловушек, в которых находились ещё 64 живых особи камчатского краба. После составления процессуальных документов краб был выпущен в естественную среду обитания», - сообщили агентству в ведомстве.

По данному факту проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».