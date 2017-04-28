Жительница Заполярного предстанет перед судом за пропаганду экстремизма

28 Апреля 2017 года, 20:00

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 28 апреля/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жительницы Заполярного, 1997 года рождения. Она обвиняется в пропаганде экстремизма с 20 июня 2014 по 25 мая 2015 года. В указанное время женщина разместила на личной странице в социальной сети материалы, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении этнических групп выходцев с Кавказа и Средней Азии. Суд будет рассматривать дело по части первой статьи 282 УК, согласно ей обвиняемой грозит до четырёх лет лишения свободы.

Фото: Twitter