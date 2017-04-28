Неожиданная находка может обернуться тюремным сроком

29 Апреля 2017 года, 15:34

АПАТИТЫ/ 29 апреля/ БИ-ПОРТ - В отдел полиции Кировска МО МВД России «Апатитский» с заявлением о пропаже денег обратилась 49-летняя местная жительница. Как выяснилось, женщина сняла деньги в банкомате и забыла их забрать, так как ее отвлек телефонный звонок.

3,5 тысячи рублей уже исчезли, когда женщина опомнилась и вернулась к банкомату.

Полицейские изучили запись камеры видеонаблюдения, установленную на банкомате. Задержан местный житель, 1969 года рождения. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Он признался, что увидел деньги и присвоил их.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: ksprf.com