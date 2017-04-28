Мурманчанин фиктивно поселил у себя украинца и узбеков

29 Апреля 2017 года, 16:00

МУРМАНСК/ 29 апреля/ БИ-ПОРТ - В ходе отработки жилого сектора и проверки соблюдения иностранными гражданами миграционного законодательства России сотрудники ЦПЭ и уголовного розыска УМВД России по Мурманской области установили, что в одной из квартир Октябрьского округа Мурманска зарегистрированы трое иностранных граждан.

В ходе проверки полицейские установили, что по этому адресу иностранцы не проживают. Владелец жилья пояснил, что двое граждан Украины и один житель Узбекистана никогда у него в квартире не проживали. Регистрацию иностранцев он осуществил в целях получения денежных средств.

По факту в отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Житель Мурманска, 1974 года рождения, безработный и ранее судимый за неуплату алиментов.

Фото: Twitter