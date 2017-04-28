16-летний житель Кировска присвоил чужие деньги

30 Апреля 2017 года, 17:45

КИРОВСК/30 апреля/БИ-ПОРТ - В дежурную часть отдела полиции по городу Кировску МО МВД России «Апатитский» обратился 45-летний местный житель с заявлением о хищении денежных средств со счета его банковской карты.

Сотрудникам полиции северянин пояснил, что ранее он потерял телефон, а услугу «мобильный банк» не отключил. Впоследствии с помощью данной услуги с карты были похищены денежные средства в сумме более 5 тысяч рублей.

16-летний житель Кировска установлен и задержан. Ранее молодой человек в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.