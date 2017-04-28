У 18-летнего мурманчанина обнаружили коробочку с секретом

30 Апреля 2017 года, 18:30

МУРМАНСК/30 апреля/БИ-ПОРТ - Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску стало известно о причастности жителя областного центра 1998 года рождения к незаконному обороту наркотиков.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали 18-летнего мурманчанина. Операция проходила в одном из учреждений среднего профессионального образования, где обучался подозреваемый.

В ходе проведения личного досмотра у него была обнаружена и изъята металлическая коробка с комкообразном веществом и 8-ю таблетками зеленого и серого цвета. Также была изъята пачка из-под сигарет, внутри которой находилось комкообразное вещество коричневого цвета.

Подозреваемого доставили в дежурную часть. Изъятое вещество было направлено на экспертизу в ЭКЦ УМВД России по Мурманской области. Экспертом установлено, что молодой человек хранил наркотическое средство - гашиш массой 8,77 грамма. Представленные на исследования таблетки массой 2,4512 грамма содержат в своем составе вещества психоактивного воздействия.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.