Интернет-мошенник обманул мурманчанина через Скайп

01 Мая 2017 года, 14:40

МУРМАНСК/ 1 мая - В отдел полиции №1 УМВД России по г. Мурманску обратился житель областного центра, 1970 года рождения. Мужчина рассказал сотрудникам полиции о том, что ему в Скайпе пришло сообщение от знакомого из Калининграда с просьбой занять 10 тысяч рублей. Мужчина, несмотря на то, что знал о подобных мошенничествах в социальных сетях, не стал перезванивать знакомому, а перевел 10 тысяч рублей через банковский онлайн сервис на счет, указанный «знакомым». Только после этого он решил перезвонить знакомому. Оказалось, что тот никаких денег в долг не просил, а его аккаунт в Скайпе был взломан неизвестными.

По факту в отношении неустановленного лица возбуждено и расследуется уголовное дело.

Полиция Мурманской области предупреждает граждан, что аккаунты в социальных сетях и мессенджерах типа Скайп, Телеграмм, Вайбер и Ватсап могут быть взломаны интернет-мошенниками. При получении сообщений от знакомых в данных сервисах и социальных сетях с просьбой о займе денежных средств необходимо связаться с данными лицами любыми другими способами (по телефону, через электронную почту и т.д.), и только после этого, убедившись, что с просьбой о займе обращается действительно тот человек, которому принадлежит аккаунт, переводить деньги. Помните, предотвратить преступление проще, чем добиться от преступников возмещения причиненного ущерба.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области