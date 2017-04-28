Ковдорский суд запретил сайт, на котором продавали наркотики

КОВДОР/ 2 мая/ БИ-ПОРТ – Ковдорский суд удовлетворил заявление прокурора о запрете сайта, на котором предлагалось приобрести наркотики. Владельцами сайта допущено размещение информации о возможности приобретения различного вида наркотических средств, таких как амфетамин, кокаин, героин и прочих.
«В связи с указанными обстоятельствами прокуратурой района в суд направлено заявление о признании данной информации информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.