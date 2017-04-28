Ошибка юности может стоить жительнице Заполярного свободы

02 Мая 2017 года, 09:20

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 2 мая/ БИ-ПОРТ – В Заполярном будут судить местную жительницу, обвиняемую в возбуждении межнациональной розни. Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, женщина совершила преступление, будучи несовершеннолетней. В 2014-2015 годах она разместила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись и фотопубликацию экстремистской направленности, содержащие признаки возбуждения вражды и ненависти, унижения человеческого достоинства по признаку национальности.

Факт совершения преступления выявлен сотрудниками УФСБ России по Мурманской области. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления составляет четыре года лишения свободы.

Фото: fedpress.ru