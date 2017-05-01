Сотрудник мурмашинской колонии за взятку передавал осуждённым сим-карты

02 Мая 2017 года, 10:32

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 мая/ БИ-ПОРТ — Прокуратура Кольского района поддержала государственное обвинение в отношении сотрудника исправительной колонии, обвинявшегося в получение взятки, сообщили в областной прокуратуре.

Как установлено в ходе следствия, младший инспектор группы надзора отдела безопасности ИК-18 в Мурмашах, договорился с осуждёнными и за полученные от них деньги, находясь при исполнении служебных обязанностей, дважды передал на территорию колонии запрещенные предметы — сим-карты для мобильных телефонов, а также зарядные устройства.

Кольский районный суд приговорил сотрудника колонии к двум годам лишения свободы. В течение трёх лет мужчина также не сможет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах государственной власти. В суде обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.