Мурманчанин получил условный срок за хранение наркотиков в крупном размере

02 Мая 2017 года, 11:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 мая/ БИ-ПОРТ — Областная прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении северянина, обвинявшегося в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта в крупном размере.

Уголовное дело рассмотрено в особом порядке, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В начале февраля мужчина приобрел у неустановленного лица гашиш массой 25,03 гр., то есть в крупном размере. Данное наркотическое средство он хранил как при себе, так и по месту своего жительства, при обыске оно было изъято.

С учетом смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и возложением обязанностей, которые будут способствовать его исправлению.

Фото: yuga.ru