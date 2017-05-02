В Мурманске началось оглашение приговора по делу о крушении СПБУ «Кольская»

02 Мая 2017 года, 11:26

МУРМАНСК/ 2 мая/ БИ-ПОРТ – В Первомайском районном суде Мурманска началось оглашение приговора по делу о крушение СПБУ «Кольская». На момент передачи в суд уголовное дело составляло 28 томов, к моменту оглашения приговора их количество возросло до 77.

Обвиняемые Леонид Бордзиловский и Борис Лихван ранее полностью отрицали свою вину за произошедшее при буксировке «Кольской». Им вменяют нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Прокурор запросил для них 5,5 лет колонии-поселения.

Оглашение приговора растянется на всю неделю. Ожидается, что окончательное решение суда будет озвучено 5 мая.