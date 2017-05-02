В Североморске полицейские задержали пару, подозреваемую в краже забытого в такси имущества

02 Мая 2017 года, 20:50

СЕВЕРОМОРСК/ 2 мая - В отдел полиции города Североморска поступило заявление от мужчины, 1985 года рождения. Заявитель сообщил о факте хищения у него мобильного телефона «Айфон», денег и банковской карты. Общий ущерб по словам потерпевшего составил 56 тысяч рублей.

Полицейские, опросив мужчину, установили, что кража произошла в ночное время, похищенное имущество и денежные средства были забыты им в салоне автомобиля службы такси, в котором заявитель следовал от ул. Душенова в г. Североморске до ул. С.Ковалева в г. Мурманске. Кроме того, выяснилось, что со счета похищенной карты посредством услуги «мобильный банк» дополнительно были сняты деньги в сумме 6 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был задержан водитель такси. Молодой человек, 1995 года рождения, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В причастности к совершению кражи есть основания подозревать и знакомую злоумышленника. Женщина, 1998 года рождения, не работает, ранее также судима за кражу.

Телефон и банковская карта изъяты. По факту возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter