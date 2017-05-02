В Кандалакше сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого в краже из квартиры

02 Мая 2017 года, 21:35

КАНДАЛАКША/ 2 мая - В полицию Кандалакши с заявлением о краже из его квартиры обратился местный житель, 1956 года рождения. По словам заявителя, неизвестные похитили из квартиры 2000 рублей и планшетный компьютер стоимостью 7000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшего и выяснили, что накануне у него был день рождения, отметить который он пригласил к себе в гости племянницу и её друзей. Проснувшись утром, заявитель обнаружил пропажу имущества.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, 1983 года рождения, который признался в совершении кражи. Подозреваемый рассказал полицейским, что он был приглашен в гости к потерпевшему. До поздней ночи компания распивала спиртные напитки. Когда хозяин квартиры уснул, злоумышленник, покидая квартиру, увидел лежащий на тумбочке планшет и деньги и похитил их.

По факту кражи в отношении ранее судимого жителя Кандалакши возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, похищенное изъято. Подозреваемому избрана мера пресечнеия в виде заключения под стражу.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)

Фото: Twitter