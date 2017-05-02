Военнослужащий пытался ограбить банк в Мурманской области

02 Мая 2017 года, 15:40

ПЕЧЕНГА/ 2 мая/ БИ-ПОРТ – Бывший военнослужащий Артем Лобахин с мая по октябрь 2016 года разрабатывал план, как ограбить отделение банка, расположенное в Печенге. К осуществлению задуманного он привлек соучастников. Один из них впоследствии предупредил правоохранительные органы о запланированном преступлении. С момента поступления данной информации все приготовления контролировались, а полицейский был привлечен к ограблению в качестве подставного лица.

«Около 13:00 13 октября Лобахин и один его подельник, облачившись в маскировочную одежду и взяв с собой пневматические пистолеты, зашли в отделение банка. На месте они были задержаны сотрудниками», – рассказали «Би-порту» в Главном военном следственном управлении СКР.

В результате младший сержант запаса обвинялся сразу по двум статьям – его приговорили к двум годам колонии общего режима. При вынесении решения Заозерским гарнизонным военным судом учитывалось чистосердечное раскаяние Лобахина.

Фото: Twitter