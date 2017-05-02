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Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

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Виктор Георги:

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Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

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Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

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Главная » Криминал » Жителя Североморска могут отправить на принудительное лечение за кражу, разбой и покушение на убийство
 
 
 
 
02 Мая 2017 года, 16:57

Жителя Североморска могут отправить на принудительное лечение за кражу, разбой и покушение на убийство


СЕВЕРОМОРСК/ 2 мая/ БИ-ПОРТ – В Североморске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого сразу по четырём статьям уголовного кодекса РФ. В частности, мужчине предъявлено обвинение в краже с незаконным проникновением в жилище, похищении паспорта разбойном нападении и покушении на убийство. Об этом «Би-порту» сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

По версии следствия, в феврале 2016 года, житель города Североморска, 1973 года рождения, проник в квартиру к своему знакомому, 1971 года рождения, похитив у него вещи, а также документы. Будучи недовольным тем, что потерпевший заявил о противоправных действиях в правоохранительные органы, он решил совершить его убийство, в связи с чем, в декабре 2016 года в вечернее время пришел к нему в квартиру, где стал наносить имеющимся при себе ножом множественные удары. Однако, мужчина смог оказать сопротивление и с места совершения преступления скрыться.

«Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в ходе предварительного расследования, у подследственного выявлено психическое заболевание, которое лишало его возможности в момент совершения преступления осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», - говорится в сообщении СУ СКР по Мурманской области.

Психическое заболевание, выявленное у подследственного, связано с опасностью для окружающих и возможностью причинения им иного вреда, в связи с чем, он нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь. Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.

Фото: Svopi.ru

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