Торговцев боеприпасами задержали в Мурманской области

02 Мая 2017 года, 18:19

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 мая/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области задержали двух местных жителей, которых обвиняют в покушении на сбыт боеприпасов к огнестрельному оружию. Граждане были задержаны не посредственно при попытке сбыта оперативника ФСБ России по Мурманской области, сообщили «Би-порту» в ведостве. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 (покушение на преступление) части 2 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.