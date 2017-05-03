Суд оставил в силе приговор мурманскому наркоторговцу

03 Мая 2017 года, 10:34

МУРМАНСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – Ленинский суд приговорил Евгения Куверова за сбыт наркотических средств к 15 годам колонии строгого режима. Он совершил два преступления по статье 228 УК, образовав тем самым рецидив: летом 2015 года он приобрел 3-метилфентанил общей массой 0,1098 грамма и передал его подельнику для передачи наркозависимому. Кроме этого, Куверов приобрел аналогичное средство массой 0,2863 грамма для дальнейшего сбыта. Наркотик мурманчанин хранил по месту жительства до момента своего задержания.

«Доводы подсудимого о наличии алиби и необходимости переквалификации его действий в суде апелляционной инстанции опровергнуты стороной обвинения. Приговор признан судебной коллегией законным, обоснованным и справедливым. В настоящий момент он вступил в законную силу», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.