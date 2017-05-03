Житель Мончегорска пять месяцев истязал двух женщин

03 Мая 2017 года, 10:40

МОНЧЕГОРСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Мончегорска, которого обвиняют в истязании двух лиц и применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

По данным следствия, мужчина в период с июля по ноябрь 2016 года совершал истязания, путем систематического нанесения побоев своей сожительнице, 1979 года рождения, и ее матери, 1953 года рождения, проживающих совместно с ним. А в сентябре 2016 года злоумышленник применил физическую силу в отношении сотрудника полиции, прибывшего для разбирательства по данным фактам.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Twitter