Изощрённым способом пытались передать наркотики в ревдинскую колонию

03 Мая 2017 года, 11:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – Способам, которыми в исправительные учреждения пытаются доставить запрещённые вещества и предметы, можно только подивиться. Так, в колонии строго режима №23 в Ревде при досмотре посылки обнаружили банную мочалку в виде перчатки. Безобидная на первый взгляд принадлежность оказалась пропитана неизвестным веществом.

«Служебная наркорозыскная собака своим поведением дала основание полагать, что в подозрительном предмете гигиены может находиться вещество наркотического происхождения», - сообщили «Би-порту» в УФСИН по Мурманской области.

В настоящее время проводится проверка, вещество отправлено на экспертизу.