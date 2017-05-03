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Главная » Криминал » В Кандалакше возбуждено уголовное дело по факту хулиганства
 
 
 
 
03 Мая 2017 года, 12:00

В Кандалакше возбуждено уголовное дело по факту хулиганства


КАНДАЛАКША/ 3 мая - На пульт оперативного дежурного МО МВД России «Кандалакшский» поступило сообщение от жительницы города, о том, что на улице Шевчука слышны выстрелы.

На место происшествия незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили свидетелей и потерпевших и установили, что стрелял из пневматического пистолета мужчина, 1993 года рождения, житель города Полярные Зори. Потерпевшие рассказали полицейским, что в дневное время они шли по улице и увидели, что из окна дома молодой человек стреляет по голубям. Подростки сделали ему замечание, мужчине это не понравилось, и он произвел четыре выстрела в сторону людей, находящихся на улице, тем самым грубо нарушил общественный порядок, выразив явное неуважение к обществу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

МО МВД России «Кандалакшский»

Фото: Twitter

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