Полицейский в Гаджиево получил по голове

03 Мая 2017 года, 12:24

АЛЕКСАНДРОВСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – В правоохранительные органы ЗАТО Александровска 1 апреля обратилась супруга местного жителя, 1977 года рождения. По вызову о семейно-бытовом дебоширстве выехал участковый. В результате мужчина ударил прибывшего на место сотрудника кулаком в голову. Как уточнили в следственном комитете, он был недоволен «законными действиями участкового».

«Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» предусматривает до пяти лет лишения свободы», – рассказали в Следственном комитете по Мурманской области.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: Twitter