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Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

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Екатерина Крюкова:

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Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

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Главная » Криминал » Полицейский в Гаджиево получил по голове
 
 
 
 
03 Мая 2017 года, 12:24

Полицейский в Гаджиево получил по голове


АЛЕКСАНДРОВСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – В правоохранительные органы ЗАТО Александровска 1 апреля обратилась супруга местного жителя, 1977 года рождения. По вызову о семейно-бытовом дебоширстве выехал участковый. В результате мужчина ударил прибывшего на место сотрудника кулаком в голову. Как уточнили в следственном комитете, он был недоволен «законными действиями участкового».

«Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» предусматривает до пяти лет лишения свободы», – рассказали в Следственном комитете по Мурманской области.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: Twitter

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