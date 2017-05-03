В Мурманске полицейские задержали подозреваемую в хранении наркотического вещества в значительном размере

03 Мая 2017 года, 18:20

МУРМАНСК/ 3 мая - В полицию поступила оперативная информация о том, что одна из местных жительниц причастна к обороту запрещенных веществ на территории города.

За подозреваемой установили наблюдение. В ходе специальных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №2 УМВД России по г. Мурманску задержали 26-летнюю женщину. Она находилась возле остановки общественного транспорта, расположенной по проспекту Героев-североморцев.

Подозреваемую доставили в дежурную часть. В ходе личного досмотра у нее в кармане куртки был обнаружен и изъят сверток из фольгированной бумаги с находящимся внутри порошкообразным веществом.

Изъятое вещество было направлено на экспертизу в ЭКЦ УМВД России по Мурманской области. Экспертом установлено, что девушка хранила наркотическое вещество - героин массой 0,6358 грамма.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области