В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту превышения пределов необходимой самообороны

03 Мая 2017 года, 18:41

МУРМАНСК/ 3 мая - В полицию Мурманска поздно вечером 30 апреля поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации жителя Мурманска, 1977 года рождения, с проникающим ножевым ранением живота.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего и установили, что ранение ему причинил знакомый, с которым они вместе распивали спиртные напитки. В ходе конфликта между мужчинами началась драка, в процессе которой потерпевшему были причинены телесные повреждения.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в причинении вреда здоровью по месту его жительства и доставили в отдел полиции №3 УМВД России по г. Мурманску для дальнейшего разбирательства.

Ранее судимый за побои и причинение тяжкого вреда здоровью безработный мурманчанин, 1960 года рождения, рассказал полицейским, что происшествие произошло у него дома. Внезапно начавшийся конфликт перерос в драку. Гость ударил 57-летнего хозяина квартиры по голове. Тот, защищаясь, схватил первое, что попалось ему под руку – им оказался нож – и ударил ножом потерпевшего в живот.

Следователем Первомайского отдела полиции в отношении жителя Мурманска, 1960 года рождения, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 114 УК РФ «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 1 года. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП №3 УМВД России по г. Мурманску)

Фото: rimanews.com