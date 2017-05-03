В Ковдоре возбуждены уголовные дела по фактам мошенничеств при получении выплат

03 Мая 2017 года, 19:17

КОВДОР/ 3 мая - В отдел полиции по обслуживанию Ковдорского района МО МВД России «Полярнозоринский» обратились представители Пенсионного фонда. В ходе очередной проверки работниками фонда было установлено, что двое северян получали пенсию по потере кормильца, не имея на это законных прав.

Сотрудники полиции провели проверку по обращению и установили двух молодых людей, получавших незаконные выплаты.

Так, житель Ковдора, 1994 года рождения, в 2013 году поступил в учебное заведение на очное обучение. Пенсия по потере кормильца ему полагалась только на период очного обучения, о чем он был соответствующим образом уведомлен сотрудниками фонда. Однако, проучившись в колледже чуть больше года, молодой человек был отчислен из учебного заведения по собственному желанию и устроился на работу. Уведомить фонд об этом он якобы забыл, и продолжал еще в течение трех лет получить выплаты. Всего молодой человек незаконно получил более 305 тысяч рублей.

Еще один житель Ковдора, 1993 года рождения, получал незаконные выплаты чуть больше года, будучи отчисленным из учебного заведения практически сразу же после поступления. Обязательство об уведомлении сотрудников фонда об отчислении с очной формы обучения он не выполнил, получив незаконно более 88 тысяч рублей.

По обоим фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Санкции статьи за получение незаконных выплат предусматривают штрафы от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до шести лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Полярнозоринский»)

Фото: soczaschita.ru