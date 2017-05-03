Пожилой мурманчанин угрожал взорвать дом

04 Мая 2017 года, 09:28

МУРМАНСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – В отношении 77-летнего жителя Мурманска возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Как рассказали в прокуратуре Мурманской области, мужчина позвонил в газовую службу и угрожал взорвать дом на проспекте Кирова. Он обещал сделать это, если не будет выполнено его требование - должна приехать скорая медицинская помощь и принять у него заявление о признании недееспособной его супруги.

Спустя непродолжительное время была установлена личность звонившего и место его жительства. Им оказался 77-летний житель Мурманска. Мужчину опросили, он признался в содеянном. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.

Фото: lookpress.ru