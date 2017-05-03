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Жизнь в Мурманске


Сари
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Валентин Балашов
Валентин Балашов:

Похоже, что региональная власть серьезно занялась вопросами рыболовства в прибрежной зоне Мурманской области. За комментарием мы обратились к участнику обоих мероприятий руководителю Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентину Балашову

Виктор Георги
Виктор Георги:

В Мурманской областной научной библиотеке 25 апреля пройдет презентация книги В. С. Георги «Рыбный Мурман в кавычках и без». Накануне наш корреспондент встретился с Виктором Сергеевичем и по-просил его ответить на ряд вопросов

Екатерина Крюкова
Екатерина Крюкова:

7 ноября 2017 года областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова отметит юбилей – 85 лет. Сегодня мы общаемся с заместителем директора по народному творчеству Екатериной Валерьевной Крюковой

Сергей Андреев
Сергей Андреев:

Одним из ключевых условий благоприятного развития рыбной отрасли является банковская поддержка, и Альфа-Банк готов финансировать до 100% стоимости рыбодобывающих судов. Об этом нам рассказал директор Управления по работе с крупными корпоративными клиентами АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев

 
 
 
 

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Главная » Криминал » Устанавливается личность мужчины, тело которого найдено в лесу в 2014 году
 
 
 
 
04 Мая 2017 года, 09:50

Устанавливается личность мужчины, тело которого найдено в лесу в 2014 году


МОНЧЕГОРСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – В лесной полосе в 50 метрах от 1244 километра автодороги «Кола» летом 2014 года было найдено тело мужчины. Согласно проведенной экспертизе, смерть наступила за 10 месяцев до момента обнаружения, предположительно в июле. Мончегорский отдел уголовного розыска в рамках работы по делу устанавливает личность человека.

«По данным экспертизы, погибший относился к европеоидной расе, предположительно 40-50 лет. У него был старый «прижизненный» перелом костей носа, – сообщают в УМВД России по Мурманской области. – Просьба всех, кто владеет информацией о пропавших без вести мужчинах в период до 2014 года, сообщить об этом в полицию Мончегорска».

Телефон отдела розыска – 8 (81536) 5-23-57. Дежурная часть – 5-23-10.

Фото: vladtime.ru

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