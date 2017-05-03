Устанавливается личность мужчины, тело которого найдено в лесу в 2014 году

04 Мая 2017 года, 09:50

МОНЧЕГОРСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – В лесной полосе в 50 метрах от 1244 километра автодороги «Кола» летом 2014 года было найдено тело мужчины. Согласно проведенной экспертизе, смерть наступила за 10 месяцев до момента обнаружения, предположительно в июле. Мончегорский отдел уголовного розыска в рамках работы по делу устанавливает личность человека.

«По данным экспертизы, погибший относился к европеоидной расе, предположительно 40-50 лет. У него был старый «прижизненный» перелом костей носа, – сообщают в УМВД России по Мурманской области. – Просьба всех, кто владеет информацией о пропавших без вести мужчинах в период до 2014 года, сообщить об этом в полицию Мончегорска».

Телефон отдела розыска – 8 (81536) 5-23-57. Дежурная часть – 5-23-10.

Фото: vladtime.ru