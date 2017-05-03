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Главная » Криминал » В Мурманской области полицейские пресекают факты распространения наркотиков с помощью сети Интернет
 
 
 
 
04 Мая 2017 года, 11:26

В Мурманской области полицейские пресекают факты распространения наркотиков с помощью сети Интернет


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 мая - В настоящее время распространение наркотических средств активно осуществляется злоумышленниками с помощью сети Интернет. Наркодилеры стараются найти потенциальных покупателей через сайты и социальные сети, мобильные приложения типа Вайбер, Ватсап, Телеграмм. В целях противодействия этому сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области реализуется комплекс мероприятий, направленных на выявление и пресечение каналов поставки наркотических средств на территорию региона посредством всемирной паутины.

Сотрудниками УКОН постоянно осуществляется мониторинг Интернета для выявления ресурсов, пропагандирующих наркотические средства и психотропные вещества. Только в 1 квартале текущего года обнаружены 11 электронных адресов, предположительно содержащих информацию с признаками рекламы и пропаганды наркотиков, распространение которой на территории России запрещено. В Роскомнадзор направлены заявки на проведение проверки с целью закрытия этих сайтов.

Именно с использованием одного из них осуществляла свою деятельность преступная группа, члены которой продавали запрещенные вещества на территории Мурманской, Кировской и Рязанской областей. В ходе проведения совместных с коллегами из указанных регионов оперативных мероприятий сотрудниками УКОН УМВД России по Мурманской области выявлены и пресечены многочисленные факты оборота наркотических средств.

Так, наркополицейские установили одну из участниц данной преступной группы, которая осуществляла закладки зелья в Мурманске. У задержанной полицейскими изъяты синтетические наркотические средства массами 350,8 и 199,3 грамм, а также приготовленные ею закладки с наркотиками массами 0,4243, 0,9259 и 0,4142 грамм.

Уголовные дела были возбуждены как в отношении женщины, так и в отношении посредника, сбывавшего ей наркотики на территории области. По решению суда их может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

При попытке получить из организованных злоумышленницей тайников наркотические средств с поличным были задержаны два жителя Мурманской области. У них изъяли партии массами 1,6833 и 1,8713 грамма. В отношении мужчин также возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов....». За участие в незаконном обороте наркотиков в крупном размере их могут лишить свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

В Кировской области сотрудниками органов внутренних дел возбуждены уголовные дела в отношении членов преступной группы. Организатор и активные участники, которые создали с помощью Интернета целую сеть по продаже запрещенного товара, находятся под арестом. Два члена этой ОПГ, распространявшей наркотики через Интернет, арестованы на территории Рязани. В рамках межрегионального взаимодействия мурманскими полицейскими выявлена и изъята инициированная ими закладка наркотического вещества массой 3,7855 грамма. Ее содержимое планировали продать с помощью все того же интернет-ресурса.

Как отмечают сотрудники УКОН УМВД России по Мурманской области, помощь, оказываемая гражданами правоохранительным органам в выявлении и пресечении наркопреступлений - весьма эффективная мера по противодействию распространению наркомании в регионе.

УМВД России по Мурманской области обращается к тем, кто осознает гибельную опасность наркомании, проявить бдительность. Граждан, располагающий какой-либо информацией о фактах организации наркопритонов, продажи, хранения, транспортировки наркотиков, а также безрецептурного отпуска из аптечных учреждений лекарственных средств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, полицейские призывают передать ее правоохранительным органам, позвонив на номер 02.

Вся поступающая информация будет проверена. Сообщая правоохранительным органам о фактах распространения наркотиков, в том числе посредством сети Интернет, Вы возможно спасете жизнь и сохраните здоровье своих родных и близких.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УКОН УМВД России по Мурманской области)

Фото: Twitter

 

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