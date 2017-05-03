В «Монако» торговали контрафактным алкоголем

04 Мая 2017 года, 10:50

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – В ресторане-клубе «Монако» города Заполярный обнаружили продажу контрафактного алкоголя. Поводом к проведению проверки послужило обращение жителя Печенгского района.

«В ходе проверки был установлен факт продажи алкоголя без лицензии, сопроводительных и иных документов, подтверждающих легальность его производства. Выявлены бутылки с алкогольной продукцией, на которых отсутствовали акцизные марки», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Сотрудниками ОМВД России по Печенгскому району алкогольная продукция была изъята из реализации. По результатам проверки прокурором района в адрес ИП Гуцол внесено представление об устранении выявленных нарушений. В отношении него также был возбуждён ряд административных делопроизводств.

Фото: LiveInternet