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Жизнь в Мурманске


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Главная » Криминал » В «Монако» торговали контрафактным алкоголем
 
 
 
 
04 Мая 2017 года, 10:50

В «Монако» торговали контрафактным алкоголем


ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – В ресторане-клубе «Монако» города Заполярный обнаружили продажу контрафактного алкоголя. Поводом к проведению проверки послужило обращение жителя Печенгского района.

«В ходе проверки был установлен факт продажи алкоголя без лицензии, сопроводительных и иных документов, подтверждающих легальность его производства. Выявлены бутылки с алкогольной продукцией, на которых отсутствовали акцизные марки», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Сотрудниками ОМВД России по Печенгскому району алкогольная продукция была изъята из реализации. По результатам проверки прокурором района в адрес ИП Гуцол внесено представление об устранении выявленных нарушений. В отношении него также был возбуждён ряд административных делопроизводств.

Фото: LiveInternet

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