Бывший сотрудник ИК-23 осужден за взятку на 30 тысяч рублей

04 Мая 2017 года, 12:17

ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – Начальник отдела по воспитательной работе ИК-23 пронес через контрольно-пропускную систему на режимную территорию колонии планшет. Он передал устройство осужденному за взятку в размере 2500 рублей. В суде бывший сотрудник УФСИН полностью согласился с предъявленным обвинением и первоначально ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с раскаянием.

«Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке и с учетом мнения государственного обвинителя судом данное ходатайство было отклонено. За преступление подсудимый приговорен к штрафу в размере 30 тысяч рублей», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

В надзорном органе также отметили, что приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: Twitter