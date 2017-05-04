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Сари
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Главная » Криминал » Бывший сотрудник ИК-23 осужден за взятку на 30 тысяч рублей
 
 
 
 
04 Мая 2017 года, 12:17

Бывший сотрудник ИК-23 осужден за взятку на 30 тысяч рублей


ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – Начальник отдела по воспитательной работе ИК-23 пронес через контрольно-пропускную систему на режимную территорию колонии планшет. Он передал устройство осужденному за взятку в размере 2500 рублей. В суде бывший сотрудник УФСИН полностью согласился с предъявленным обвинением и первоначально ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с раскаянием.

«Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке и с учетом мнения государственного обвинителя судом данное ходатайство было отклонено. За преступление подсудимый приговорен к штрафу в размере 30 тысяч рублей», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

В надзорном органе также отметили, что приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: Twitter

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