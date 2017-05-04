В Мурманске сотрудники полиции задержали подозреваемого в хранении наркотических веществ в особо крупном размере

04 Мая 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/ 4 мая - Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску поступила информация о причастности ранее неоднократно судимого за имущественные преступления жителя областного центра, 1977 года рождения, к незаконному обороту наркотиков.

За подозреваемым установили наблюдение. В ходе специальных мероприятий житель Мурманска был задержан полицейскими и доставлен в Первомайский отдел полиции. При личном досмотре сотрудники наркоконтроля обнаружили у задержанного три свертка с порошкообразным веществом, которые направили на экспертизу.

Экспертом ЭКЦ УМВД России по Мурманской области установлено, что мурманчанин хранил при себе смесь, содержащую ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, героин и 3-метилфентанил общей массой 0,8916 граммов, что является особо крупным размером.

40-летний безработный мурманчанин пояснил полицейским, что приобрел наркотик для личного употребления. Чтобы приобрести наркотическое вещество, в этот же день он совершил кражу из офиса одной из компаний в Мурманске, вытащив из кармана сотрудницы фирмы кошелек с денежными средствами в сумме 80 тысяч рублей. Часть похищенных денежных средств была изъята у него оперативниками во время досмотра, остальное он потратил на приобретение наркотика.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч.3 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов...» и ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время полицейские устанавливают причастность мурманчанина к совершению аналогичных краж.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП №3 УМВД России по г. Мурманску)

Фото: ТАСС