В Ловозерском районе возбуждено уголовное дело по фактам мошенничеств

04 Мая 2017 года, 19:16

ЛОВОЗЕРСКИЙ РАЙОН/ 4 мая - В отдел полиции по обслуживанию Ловозерского района обратилось несколько жителей поселка Ревда с аналогичными заявлениями о мошенничестве, совершенном в отношении них. Они утверждали, что одна из местных жительниц предлагает свою помощь для поступления и обучения в одном из мурманских вузов. Услуги она оказывает за материальное вознаграждение.

Полицейские в ходе опроса потерпевших выяснили, что два человека перечислили подозреваемой более чем по 30 тысяч рублей, один человек – 60 тысяч. При этом злоумышленница предоставила поддельные документы и квитанции, подтверждающие факт зачисления абитуриентов. Предполагалось и дальнейшее перечисление денег на счет подозреваемой.

В ходе оперативных мероприятий полицейские запросили информацию в вузе и выяснили, что фамилии потерпевших в списках студентов не значатся. Женщина, 1986 года рождения, была ими задержана. Выяснилось, что ранее в отношении нее два раза возбуждались уголовные дела по факту мошенничества, однако были прекращены в силу обстоятельств процессуального характера.

По фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время полицейскими устанавливается возможная причастность подозреваемой к иным эпизодам мошеннических действий.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Оленегорский»)

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